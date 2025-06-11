Çaycumaspor ile Almanya’nın SSV Elpse 1911 e.V kulübü, imzalanan protokolle resmen kardeş kulüp oldu. Çaycuma Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende anlaşmaya, Çaycumaspor Başkanı Şenan Kerçin ile SSV Elpse Gençlik Bölümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lothar Uwe Wittwer imza attı.

Törene, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Lennestadt İlçe Spor Müdür Yardımcısı Rainer Otto Krahl, her iki kulübün yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları katıldı.

Başkan Kantarcı, iki şehir arasında eğitimden spora uzanan güçlü bağların gençler adına büyük kazanım olduğunu vurguladı. Çaycumaspor Başkanı Kerçin ise, "Almanya’dan gelen kardeşlerimizin yaşadığı mutluluğu görmek büyük keyifti" dedi. Wittwer de "Bu dostluklar sadece şehirlerimiz için değil, dünya barışı adına da çok değerli" ifadelerini kullandı.

İki kulübün U14 takımları, kardeşlik kapsamında 10 Haziran Salı günü saat 17.00’de Çaycuma Şehir Stadı’nda dostluk maçı gerçekleşti. Elpse kafilesi, Çaycuma’daki çeşitli resmi kurumları da ziyaret etmeye devam ediyor.