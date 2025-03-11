Giresun’un Çamoluk ilçesinde havaların aniden ısınması sonucu bir evin çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki bir otomobile hasar verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Çamoluk ilçe merkezinde meydana gelen olayda havaların sıcaklık artışıyla birlikte, bir evin çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Büyük bir gürültüyle düşen kar, aracın ön camı ve tavanında ciddi hasara yol açtı. Yetkililer, çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin zamanında temizlenmesi gerektiğine dikkat çekerek benzer olayların önüne geçmek için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.