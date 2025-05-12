Beylikdüzü’nde bir binanın çatısında tadilat yapan şahısların güvenlik önlemi pes dedirtti. Beline ip bağlayarak sarkan adam düşme tehlikesine aldırmadan işine devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. Bir binanın çatısına tadilat yapmak için çıkan adam, başka birinin tuttuğu ve beline bağladığı iple güvenlik önlemi aldı. Çatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahsın o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.