Çankırı’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan altı şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İncili Çeşme Mahallesi Fenerci Sokak’ta bulunan bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, E.B., S.C.E., E.B., S.S.U., B.K. ve B.E. gözaltına alınırken, narkotik dedektör köpeği ’Kiraz’ ile yapılan aramada 301 gram bonzai, 20 sentetik hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.