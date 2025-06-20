Çankırı’da seyir halindeyken alev alan Tofaş otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çankırı Lisesi Işıklar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Fiat Tofaş otomobilin motor kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.