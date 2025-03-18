Çankırı’da, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü’nü dolayısıyla Çankırı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törende, Atatürk büstüne Çankırı Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve çeşitli derneklerin çelenkleri bırakıldı. Ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar Şehitlik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra yapılan saygı atışları ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri, şehit kabirlerini dolaşarak karanfil bıraktı.

Törende konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü vesilesiyle hatıraları yad etmek üzere huzurunuzda bulunuyoruz. Bugünün gururu ve duygusallığı bir arada yaşadığımız çok özel bir gündür. Vatan ve mukaddesat uğrun göstermiş olduğunuz fedakarlık, ölçülmeyecek şekilde emsalsizdir. Sizlerin kahramanlığı, onur kaynağımız olmak ile birlikte bizlere her daim ilham vermektedir" dedi.

Törene, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, çeşitli protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.