Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrılan Dr. Hüseyin Sarıkaya, görevini Yunus Emre Bulut’a devretti.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya’nın görevden ayrılmasının ardından Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü görevine Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut getirildi. Düzenlenen törenle Dr. Hüseyin Sarıkaya görevi İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut’a devretti.

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, görevi süresince ile vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Dr. Hüseyin Sarıkaya’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Dr. Hüseyin Sarıkaya ise İl Sağlık Müdürü Bulut’a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.