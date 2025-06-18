Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.