Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Biyolojik-Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında elma iç kurduna karşı feromon çubukları uygulamasını genişletiyor. Son uygulama, Aşağıokçular’da elma bahçesinde gerçekleştirildi.

Proje İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılında başlatılırken, ilk etapta Merkez’e bağlı Yapıldak Köyü’nde 5 çiftçiye ait toplam 66 dekar alanda İsomate-C uygulaması yapıldı ve bahçelerdeki zarar oranı yüzde 1’in altına düşürüldü. 2022 yılında uygulama alanı 212 dekara çıkarıldı. 2025 yılında Çanakkale genelinde 3 ilçe ve 7 köyde, 11 üreticiye ait toplam 280 dekar alanda uygulama yapılarak hem çiftçi bazında hem de alan bazında biyoteknik mücadele çalışmaları artarak devam ediyor.

Biyolojik mücadelede kullanılan İsomate-C adlı ürün, elma iç kurdu feromonunu içeren kablo benzeri çubuklardan oluşuyor. Dekara 50 adet asılan bu çubuklar, elma iç kurdu kelebeklerini biyolojik olarak şaşırtarak çiftleşmeyi önlüyor ve böylece yumurta sayısını azaltıyor.