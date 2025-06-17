Çanakkale’de jandarma arazide ekili 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesi Zeytinlik Mahallesi’nde arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler kenevir ekili arazide şüpheli V.U.’yu suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan kontrollerde ekipler, 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7.65 mm çapında tabanca ve fişek, 3 yivsiz tek kırma av tüfeği ve fişek, 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli V.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından V.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.