Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince rotası İtalya olan yelkenli teknede 14’ü çocuk toplam 51 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları ‘KB-24’ ve ‘KB-62’ ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından rotası İtalya olan hareket halindeki yelkenli tekne içerisinde 14’ü çocuk toplam 51 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.