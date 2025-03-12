Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlar’da ‘Tarih ve Kahramanlık Ruhu’nu yaşatacak. Müze; 8 Mayıs’a kadar sürecek Balkanlar turunun ilk ayağına 12 Mart’ta Kosova’nın başkenti Priştine’de başlıyor.

‘Çanakkale Ruhu’nu sınırların ötesine taşıyarak, evrensel bir tarih ve kahramanlık mirası oluşturma hedefiyle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, bir milletin yeniden doğuş destanını artık Kosova’nın dağlarında, Bosna’nın nehirlerinde, Sırbistan’ın ovalarında anlatacak. Ecdadın destan yazdığı kutsal topraklardan, gönül coğrafyasının kalbine uzanan bir yolculuk başlıyor. 2025 yılında, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlar’da soydaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. Kosova’dan Bosna’ya, Arnavutluk’tan Sırbistan’a uzanan bu eşsiz tur, ‘Çanakkale Ruhu’nu ve fedakârlık öyküsünü yeni nesillere aktarmak amacı taşıyor.

Çanakkale Ruhu sınır tanımıyor

Türkiye genelinde 81 ilde yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan ve 2020’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başlatılan yolculuk, şimdi yepyeni bir rotaya yelken açıyor. Çanakkale’nin şanlı direnişini gözler önüne seren; fotoğraflar, savaş objeleri, interaktif videolar ve bir asker heykeli ile tarih dolu sergisiyle Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkanlar’daki gençlere, tarih tutkunlarına ve tüm vatandaşlara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Geçmişten geleceğe uzanan bir miras

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, sadece geçmişe dair bir sergi alanı değil; aynı zamanda "mobil müze" konseptiyle tasarlanmış, duyguları ve tarihi bir araya getiren bir duygu köprüsü görevini üstleniyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale’nin evrensel mesajını; vatan, birlik ve fedakârlık temalarıyla genç kuşaklara aktarmak hedefleniyor. Dijital etkileşimler ve canlı anlatımlarla, cephede yaşanılan o kahramanlık anları Balkanlar’ın dört bir yanında yeniden hayat bulacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kosova’nın birçok şehrini ziyaret ettikten sonra sırasıyla Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve son olarak Bulgaristan’da soydaşlarımızla buluşacak. Çanakkale, yalnızca bir coğrafya değil; her karışında şehit kanı ve ecdadın izlerini barındıran, ortak hafızanın yaşayan bir parçasıdır. Balkan toprakları, bu kahramanlık öykülerini fısıldarken, mobil müze aracılığıyla geçmişi bugüne ve geleceğe bağlama amacını da gözler önüne seriyor.