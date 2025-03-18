Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü kutlama etkinlikleri dolayısıyla Morabbin Parkı’nda mehteran gösterisi sergilendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Truva Atı yanı Morabbin Park’ta gösterilerini sundular. Gösteriye, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mehteran Birliği konserde, ’Ceddin Deden’, ’Genç Osman’ ve ’Bayrak Marşı’nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserler seslendirdi. Vatandaşlar yağışlı havayı aldırmadan marşlara eşlik etti.