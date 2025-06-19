Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülüyor.

Malezya’dan Rusya’ya giden 159 metre uzunluğundaki Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi ‘Nada’ saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-16’ bölgeye sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülüp, demirletilecek.