Burdur'da camideki sadaka kutusundan 200 lira çalarak kayıplara karışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahıs çaldığı parayı ödemeyi kabul ederken hakkında hırsızlık suçundan dava açıldı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kameriye Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren 1 şahıs caminin içinde bir süre vakit geçirdikten sonra camide bağış kutusunu açmaya çalıştı. Kısa süre içinde bağış kutusundaki 200 lirayı almayı başaran şahıs, daha sonrasında camiden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekiplerinin çalışması neticesinde şahsın H.Y.I. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından bahse konu şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği mahkemede çaldığı 200 lirayı ödemeyi kabul ederken şahıs tutuksuz yargılanarak hakkında hırsızlık suçundan dava açıldı.