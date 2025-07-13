Mersin’de bulduğu uyuşturucu aparatı nedeniyle kendisini uyaran cami müezzinini bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’ndeki Güneyli Camii’nde yaşandı. İddiaya göre, camide görevli müezzin Ömer Tekdemir (25), uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan Ömer T.’yi (48) uyardı. Uyarıya öfkelenen şahıs, bıçakla müezzini bacağından yaraladı. Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi. Yaralanan Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan aparatı göstererek, şahsın kendisini bıçakladığını söyledi. Geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde cemaati bilgilendirdiğini aktaran Tekdemir, bıçaklansa da, ölse de mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Gözaltına alınan şüpheli Ömer T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde müezzini İslam’dan bahsetmediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu bıçakladığını öne süren zanlı tutuklandı.