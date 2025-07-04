BOLU (İHA) – Bolu’nun Mudurnu ilçesinde cami lojmanında prizden kaynaklı çıkan yangın evi küle çevirdi.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Hemitler Mahallesi Taşkesti beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami lojmanındaki prizden kaynaklı olarak yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Taşkesti Belediyesi İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.