DÜZCE (İHA) – Düzce’de yeni yapılan yapıların çevre düzenleme çalışmaları sürerken, Yenikaraköy Cami çevresinde asfaltlamanın ardından araç park çizgi çalışmaları tamamlandı.

Düzce’de İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede köylerde bulunan cami çevrelerinde de titizlikle alt yapı çalışmalarını yürüten ekipler son olarak Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, Yenikaraköy Köyü’nde cami çevresinde bulunan yolda araç park çizgi çalışmaları başarıyla tamamladı. Gerçekleştirilen çalışma ile cami çevresindeki yolda vatandaşlara araç park alanı oluşturan ekipler, trafik akışının daha düzenli hale getirilmesini sağladı.