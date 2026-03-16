Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri hafta sonu da devam etti. Karadenizliler ve Burdurlular Gecesi'nde konserler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşları kültür ve sanat programlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen Karadenizliler ve Burdurlular Gecesi'nde müzik, halk oyunları gösterileri ve sahne performansları yer aldı. Etkinlikler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferine katkı sundu. Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Karadenizliler Gecesi'nde Okan Kaya ve Miraç Yılmaz, Karadeniz müziğinin sevilen ezgilerini seslendirdi. Pazar günü gerçekleştirilen Burdurlular Gecesi ise jonglör gösterisiyle başladı. Programın devamında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı. Gösterilerin ardından yerel sanatçı Fatih Burdurlu, Burdur yöresine ait şarkılar seslendirdi.