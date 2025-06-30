Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde başpehlivan, finalde rakibi Yalçın Öncül’ü yenen Mehmet Yeşil Yeşil oldu. 800 pehlivanın er meydanına çıktığı güreşler, nefes kesen anlara sahne oldu.

Bursa’nın en köklü spor organizasyonlarından biri olan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, 63. yılında da güreş severleri bir araya getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği güreşler Çalı Güreş Alanı’nda düzenlendi. Organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından 800 pehlivan katıldı. Güreşleri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Çalı Muhtarı Kaan Doğan, Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenen güreşlerin ağaları ve sporseverler katıldı.

Etkinlikler, Çalı Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle şenlik havasında başladı. Başkan Şadi Özdemir ve beraberindekiler, kortej öncesinde er meydanlarının efsane cazgırı Koca Mestan’ın kabrini ziyaret ederek dua ettikten sonra alkışlar eşliğinde güreş alanına girdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ata sporu olan güreşin Bursa ve Türkiye için önemini vurgulayarak şunları söyledi;

"Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri 63’üncü kez düzenleniyor ancak tarihi 700 yıla kadar uzanıyor. Bursa’daki en güçlü güreş organizasyonu Çalı’da yapılıyor. Bunu lig usulüne çevirmek lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Güreş severlerin daha konforlu müsabakaları izleyebilmesi için de güreş alanındaki tribünlerin üzerini kapatmak için projelerimiz var."

Başkan Şadi Özdemir, Çalı Mahallesi’nin Nilüfer’in en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nin daha fazla tanıtımı için Nilüfer Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey da ata sporuna sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, güreşlere destek olan ve müsabakalara katılan güreş severlere, sporculara teşekkür etti.

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez ise Çalı ve Bursa’nın adını Türkiye ve dünyada duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde gelecek yılın ağası yapılan açık artırmada belirlendi. İhaleye tek aday olarak çıkan mevcut ağa Hakan Söğünmez, 7 milyon 16 bin TL ile ağalığın sahibi oldu. Söğünmez, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte seyircileri selamladı.

Gün boyu süren müsabakaların sonunda Mehmet Yeşil Yeşil ve Yalçın Öncül altın kemer için Çalı’da er meydanına çıktı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda rakibini mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil, 63. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.

Dereceye giren başpehlivanlara madalyalarını ve ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez verdi. Gün sonunda farklı kategorilerde dereceye giren pehlivanlar da madalya ve ödüllerini aldı.