Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki defans Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadeleye 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, 37. dakikada hakem Yasin Kol’a yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü. Çağlar, bu sarı kartla birlikte 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. Milli futbolcu bu sezon ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor ve Eyüpspor ile ligin ikinci yarısında Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü. Çağlar, gelecek hafta Başakşehir ile oynanacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

Derbide 28 yaşındaki futbolcunun yerine 59. dakikada Alexander Djiku dahil oldu.