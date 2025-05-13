İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Efe Özçataloğlu, ilk fotoğraf sergisini 20 yaşında açtı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Efe Özçataloğlu, yıllardır süregelen fotoğraf tutkusunu ‘almost 20’ adlı özel bir sergiyle taçlandırdı. İstanbul’da yaşayan sanatçıların portrelerinin yer aldığı 80 fotoğrafla kariyerinin ilk kişisel sergisini açan Özçataloğlu, sanatseverlerin beğenisini topladı. 15 yaşındayken ailesinin fotoğraf makinesi almasıyla başlayan fotoğrafçılık yolculuğunu sürekli geliştirerek profesyonel hayata taşıyan Özçataloğlu, "Bu sergi, 20’nci yaşımdaki özel büyüme hikayemin bir parçasıydı. Bu hikayemi, yeni başarılarla sürdürmeyi hedefliyorum" dedi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Efe Özçataloğlu (20), fotoğrafçılık alanında çalışmalarını sürdürerek yeni sergiler açmak istediğini belirtti. İstanbul’daki Bant Mag. Havuz’da, 11-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sergiden çok sayıda olumlu dönüş aldığını söyleyen Özçataloğlu, fotoğrafçılığı çok sevdiğini ve bu durumun üniversitedeki bölüm tercihinde de belirleyici olduğunu ifade etti.

"Fotoğraf, beni içine çekti"

Özçataloğlu, "Her şey 15 yaşındayken fotoğraf makinesi ile tanışmam ile başladı. Gelecekle ilgili tam olarak ne yapacağıma karar vermediğim, endişelerimin olduğu ve gelecek hayallerimle ilgili arayışta bulunduğum bir dönemdi. Fotoğraf çekmeyi çok sevdim. Bu alana duyduğum ilgi hızla artmaya başladı. Basit bir sevgi ve merak olarak başladı ama zaman ilerledikçe fotoğrafçılık beni içine aldı. Fotoğraf çekerken kendimi çok iyi ve tam olarak özgür hissediyordum. Fotoğraf için gerekli olan o kurguyu yapmak, bu sayede yeni insanlar tanımak ve farklı alanlara odaklanmak harikaydı. Bu duyguları hala güçlü şekilde hissediyorum" diye konuştu.

"Doğru yerdeyim"

Özçataloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fotoğrafçılık, lise döneminden itibaren hayatımın merkezine girdi. Bu durum, üniversite tercihimi de etkiledi. Tasarım eğitimi almanın fotoğrafçılıkta beni daha ileri götüreceğini ve bu bölümü severek okuyacağımı düşünerek görsel iletişim tasarımı alanında eğitim almaya karar verdim. Bunun için de en uygun yerin İzmir Ekonomi Üniversitesi olacağını düşündüm. İyi ki de böyle yapmışım, doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Şu anda profesyonel fotoğrafçılık yapıyor, çeşitli etkinliklerde yer alarak gelir de elde ediyorum. Fotoğraf; hayatı yaşamak, hayatın içinde olmak demek. Fotoğraf makinesini her elime aldığımda bunu net olarak hissediyorum. İstanbul’daki sergim için daha çok portre üzerinde çalıştım. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanatçılarla iletişime geçerek onları evlerinde ya da stüdyolarında çektim. Moda ve portreyi birleştiren bir sergi olduğunu söyleyebilirim. İlkler unutulmaz, ben de bu ilk sergimi unutmayacacağım. Bu sergi, 20’nci yaşımdaki özel büyüme hikayemin bir parçasıydı. Bu hikayemi, yeni başarılarla sürdürmeyi hedefliyorum."