Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Kırklareli’de düzenlenen 100. Geleneksel Büyükmandıra Yağlı Güreşlerinde çayıra çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren sporcular, üçüncü olmayı başardı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, bu yıl 100’üncüsü düzenlenen Geleneksel Büyükmandıra Yağlı Güreşlerinde çayıra çıktı. Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde düzenlenen organizasyonda sporcularda Enes Kösemusul ve Alpaslan Tekmen zorlu rakiplerine karşı sergiledikleri performansla üçüncü olmayı başardı.
Kaynak: İHA