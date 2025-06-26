Antalya Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetlerle mücadele eden hayvan yetiştiricilerine destek olmayı sürdürüyor. Korkuteli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 59 üreticiye toplam 2 bin 851 çuval yem dağıtımı yapıldı. Destek, kırsalda hayvancılığın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, Korkuteli’nin Yeni, Kırkpınar, İmrahor, Datköy ve Yazır mahallelerinde başvurusu onaylanan 23 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 1128 çuval yem ulaştırıldı. Toplamda ise 59 üretici yem desteğinden yararlandı.

Üreticiye nefes, hayvancılığa can

Hibeli olarak verilen yemler, yüksek enerji, protein ve lif dengesine sahip özel karışımlardan oluşuyor. Hem hayvan sağlığına hem de süt verimine olumlu katkı sağlayan destekle, üreticilerin mali yükü hafifletiliyor.