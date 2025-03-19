Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında doğru solunum tekniklerini bilinir kılmak amacıyla seminer düzenlendi.

Sağlıklı insan ve sağlıklı kent mottosuyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kronik solunum hastalıklarıyla mücadele etmek amacıyla düzenlenen seminerde, solunumun önemi ve doğru solunum tipleri konularında detaylı bilgiler verildi. Fiziksel aktiviteyi artırmayı sağlayacak ve hastalığın ortaya çıkaracağı kısıtlamalarla başa çıkmaya yardımcı olacak solunum egzersizleri de uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim programında konuşan Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Elif Derya Güngören, Plumoner Rehabilitasyon hakkında farkındalığın artırılmasını amaçlandıklarını söyledi. Seminerin, rehabilitasyona ihtiyaç duyan kronik hastalar, solunum hastalıklarıyla mücadele edenler, ileri yaşlardaki huzurevi sakinleri, kas hastaları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik planlandığını belirten Güngören, Büyükşehir Belediyesi’nde görevli fizyoterapist eşliğinde vatandaşlara uygulamalı solunum egzersizleri gösterildiğini ifade etti.