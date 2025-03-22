Büyükşehir Belediyesi, ağaçların sağlıklı büyümesi ve bahar aylarının yaklaştığı bu günlerde ana arterler ve caddelerde ağaç budama çalışması yapıyor. Budama çalışmaları yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla gece saatlerinde yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent estetiğinin korunması, ağaçlarının sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla kent genelinde ağaç budama çalışması başlattı. Trafik akışını ve kent yaşamını olumsuz etkilememek amacıyla gece gerçekleştirilen budama faaliyetleriyle hem vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması hem de güvenli bir çalışma ortamı sağlanması hedefleniyor. Ekipler, ağaç budama çalışmalarına ilk etapta Gazi Bulvarı’nda başlattı. Ağaçların budanmasıyla aynı zamanda sürücülerin görüş açısının iyileştirilmesini ve yayaların güvenliğinin artırılması sağlanıyor. Ana arterler ve caddelerdeki ağaç budama çalışmaları etap etap devam edecek.