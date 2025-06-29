Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, Şanlıurfalı çocuklar dijital sinema ile buluşturuldu.

Çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla birçok farklı branşta kurslar başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez minikleri sinema keyfiyle buluşturdu.

Belediyeye ait araçlarla evlerinden alınan çocuklar, Japon-Türk ortak yapımı olan Ertuğrul 1890 filmini izlemek üzere sinema salonuna getirildi.

Senaryosunu Eriko Komatsu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Mitsutoshi Tanaka’nın üstlendiği film gösterimi sırasında çocuklara patlamış mısır da ikram edildi. Etkinlik, hem çocuklardan hem de velilerden büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca çocuklara yönelik farklı kültürel etkinliklere devam edecek.