Erzurum Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki amatör futbol kulüplerine malzeme yardımında bulundu.

3 Temmuz Stadı’nda düzenlenen törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, TFF Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, Erzurum ASKF Başkanı Selahattin Codur, TFF Erzurum Futbol İl Temsilcisi Ferit Karakoca ve futbol kulüplerinin yöneticileri katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun sadece bir fiziksel aktivite değil, aynı zamanda toplumun her kesimine hitap eden, gençlerimizi geleceğe hazırlayan, onları disiplinli, ahlaklı, sabırlı ve sorumluluk sahibi bireyler haline getiren bir yaşam tarzı olduğunu biliyoruz” dedi.

“Sporun her branşını önemsiyoruz”

Başkan Mehmet Sekmen, sporun bütün branşlarını önemsediği ifade etti. “Amatör Spor Haftası vesilesiyle bugün burada, Erzurum’un dört bir yanından gelen 27 amatör futbol takımımıza spor malzemesi desteğinde bulunarak, sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamak, gençlerimizi sporla buluşturmak ve sporu her yaştan insanımıza teşvik etmek amacıyla önemli bir adım atıyoruz” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Amatör spor, sporun temel taşlarını oluşturur; bu yolda harcanan emekler, geleceğin büyük sporcularını yetiştiren en değerli yapı taşlarıdır. Bizler Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun her kademesini önemsiyor, spora gönül veren her bireyin yanında olmayı kendimize bir görev biliyoruz. Çünkü spor, toplumun her kesimine hitap eden bir eğitim aracıdır. Spor, bireylerin fiziksel gelişimlerini desteklemenin ötesinde, onlara hayatın zorlukları karşısında mücadele azmi, ekip ruhu ve özveri gibi değerli kazanımlar sağlar. Gençlerimiz, sporla hem bedensel hem de zihinsel olarak güçlü bireyler olarak yetişirken, aynı zamanda hayatın her alanında başarılı olmanın yollarını öğrenirler. Bugün burada dağıtacağımız spor malzemeleri, sadece fiziksel bir katkı değil, gençlerimize verilen önemin, onlara duyduğumuz güvenin bir simgesidir.

Biz, gençlerimizin spor yoluyla elde edecekleri başarılara inanıyor, onlara bu yolda her türlü desteği sağlamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Sporun sadece bireysel bir kazanım olmadığını, aynı zamanda bir toplumun kalkınmasının ve ilerlemesinin en önemli araçlarından biri olduğunu biliyoruz.”

“Vefa duvarı; sporun yalnızca başarılarla değil, Fedakârlık ve azimle örülmüş bir yolculuk olduğunu da simgelemektedir.”

Başkan Sekmen, “Spor, bireylerin sadece fiziksel yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda onları hayata hazırlar. Sporla büyüyen gençler, hayatın her alanında daha disiplinli, daha kararlı, daha sabırlı ve topluma daha faydalı bireyler haline gelirler” diye konuştu. Sekmen, şöyle devam etti: “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimizin sporla iç içe büyümeleri, hayatlarının her aşamasında sporun kazandırdığı değerlerle yoğrulmaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bugün burada sporla buluşan her gencimizin, yarının başarılı bireyleri olacağına olan inancımız tamdır. Bugün burada yapacağımız bir diğer önemli etkinlik ise, şehrimizin spor tarihine büyük emekler vermiş, Erzurum’umuzu spor alanında ileriye taşımak için yıllarını bu işe adamış değerli şahsiyetlerimizin anısını yaşatacak olan 3 Temmuz Stadyumu’ndaki ‘Vefa Duvarı’nın açılışıdır. Sporun, yalnızca kazanılan madalyalarla değil, aynı zamanda geçmişe saygı duyarak, bu yolda emeği geçenleri onurlandırarak yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Vefa, Türk kültüründe ve inancımızda büyük bir yer tutar. Bu duvar, şehrimizin sporuna katkı sağlamış her bir ismi onurlandırmakla kalmayacak, genç sporcularımıza da ilham kaynağı olacak. Bugün burada açılışını yapacağımız bu duvar, Erzurum’un spor tarihinde bir mihenk taşı olacaktır. Erzurum’da sporun gelişimine emek vermiş, bu uğurda ter dökmüş ve fedakârlık yapmış tüm değerli isimlerimizi bir kez daha minnetle anıyor, onların bıraktığı mirasın genç nesillere ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Vefa Duvarı, sporun yalnızca başarılarla değil, fedakarlık ve azimle örülmüş bir yolculuk olduğunu simgelemektedir. Erzurum, spor alanında köklü bir geçmişe sahip olan bir şehirdir. Bu şehrin spor ruhu, nesiller boyu aktarılan bir kültürdür. Erzurumspor ise bu kültürün en önemli sembollerinden biridir. Erzurumspor, şehrimizin adını sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da başarıyla temsil etmiş, spora gönül vermiş binlerce genç için bir umut kaynağı olmuştur. Bu takım, Erzurum halkının birlik ve beraberliğinin, spora olan inancının ve gençlere verilen önemin en somut göstergelerinden biridir. Erzurumspor’un başarıları, Erzurum’un spor tarihine altın harflerle kazınmış birer destandır. Erzurumspor, şehrimizin gençlerine ilham veren, onlara mücadele azmi aşılayan, sadece futbol sahasında değil, hayatta da başarılı olmaları için örnek teşkil eden bir ekol olmuştur. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, Erzurumspor’un bu büyük mirasını daha da ileriye taşımak, gençlerimizi bu başarılarla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Erzurumspor’un başarıları, Erzurum’un sadece spor kenti olarak değil, aynı zamanda sporun insana kattığı değerleri her şeyin üstünde tutan bir şehir olarak anılmasını sağlamaktadır. Erzurumspor’un elde ettiği her bir başarı, şehrimizin gençlerine yol gösteren bir fener, onların hayallerine ulaşmaları için bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bizler, Erzurumspor’un başarılarından aldığımız ilhamla, şehrimizin spor altyapısını güçlendirmeye, gençlerimizi sporla buluşturmaya ve Erzurum’u spor alanında daha da ileriye taşımaya kararlıyız.”

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine hediye edilen malzemeleri kulüp yetkililerine takdim etti.