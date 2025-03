‘Mersin’de yaşayan her canlının belediyesi olma’ anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, gönüllülerle birlikte iş birliği içerisinde çalışıyor. Hayvan Bakımevi’nde kalan can dostların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için; beslenmesinden aşısına, kısırlaştırmadan tedavisine, rehabilitasyondan sahiplenilmesine varıncaya kadar her ihtiyacı büyük bir titizlikle karşılanıyor.MERSİN (İGFA) - Haftanın belirli günlerinde belli bir program dahilinde hayvanların beslenmesi, bakımı, padokların temizlik ve hijyeni, havalandırılması ve günlük ihtiyaçlarının karşılanması gibi hususlarda, gönüllüler bakımevi personeline destek oluyor. Gönüllülerin bu süreçte etkin olması hayvan sevgisini aşılamakla kalmıyor, büyükten küçüğe herkesin toplumsal bilinç ve duyarlılığının artmasına da büyük katkı sunuyor. İnsanlarla sokak canları arasındaki bağları güçlendiren bu uygulama, sokak hayvanları hakları konusunda farkındalık kazanılmasının da önünü açıyor.

Benli: “El Birliği ile Daha Güçlüyüz’ anlayışı çerçevesinde gönüllülerle birlikte çalışıyoruz”

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Veteriner Hekim Ömer Benli, can dostların bakımı ve rehabilitasyonunda gönüllülerle birlikte iş birliği içerisinde çalıştıklarını kaydederek, “Hayvansever vatandaşlarımız, barınakta gönüllü olarak çalışmak istediklerini bizlere iletiyorlar. Gerekli koşulları sağlayan gönüllülerimiz, burada can güvenliklerine zarar gelmeyecek şekilde personelimizin eşliğinde hayvanların bakımlarına, beslenmelerine ve temizliklerine yardımcı oluyorlar. Sloganımız olan ‘El Birliği ile Daha Güçlüyüz’ anlayışı çerçevesinde çalışmalarımızı gönüllülerle beraber yürütüyoruz. Bu anlamda her şeyimiz şeffaf” ifadelerini kullandı.

Gönüllü olarak çalışmak isteyenlerde aranan kriterlere de değinen Benli, “Bizlere gönüllü olarak çalışmak istediğini ileten vatandaşlarımızın ilk olarak araştırmasını yapıyoruz. ‘Gerçekten hayvansever mi, evinde hayvanı var mı, sokakta hayvan besliyor mu, daha önce bizimle çalışmış mı’ gibi kriterlere bakıyoruz. Bu kriterleri karşıladığı takdirde, buraya geliyorlar ve birlikte çalışıyoruz. Bütün gönüllülerimizi, belli bir program dahilinde farklı günlerde faydalı olabilecek alanlara yönlendirerek, bizlere destek olmalarını sağlıyoruz” dedi.

Kumaş: “Mersin Büyükşehir, sokak canları konusunda çok duyarlı”

Patili dostların bakımı ve beslenmesi için 20 yıldır gönüllü olarak çalıştığını, 2024’ün Temmuz ayından bu yana da Büyükşehir’le iş birliği içerisinde çalıştığını söyleyen Sevil Kumaş, “Buraya her Salı, diğer gönüllü hayvansever arkadaşlarımı da alıp çalışmaya geliyoruz. Personel burada ne yapıyorsa, biz de aynısını yapıyoruz. Ben Türkiye’nin birçok yerindeki barınaklara gittim. Bazılarına giriş çıkış, fotoğraf çekmek, ziyaret etmek bile yasak. Burada Salı ve Perşembe günü hariç, her gün saat 10.00 ile 15.00 arasında gelip hayvanları ziyaret edebiliyorsunuz. Yardım etmek istiyorsanız bu talebinizi iletebiliyorsunuz ve sahiplenme yapabiliyorsunuz. Bu açıdan burada büyük bir pozitiflik var” dedi.

Sokak hayvanları konusunda ilçe belediyelerine de büyük sorumluluk düştüğünü, bunları yerine getirmedikleri takdirde bu yükü Büyükşehir Belediyeleri’nin çektiğini dile getiren Kumaş, “Onlar da eğer barınak açarlarsa, Büyükşehir’in daha da güçleneceğini ve daha güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Kısa bir süre sonra Vahap Başkanımızın burada açacağı ‘Patiliköy’ doğal yaşam alanı, bütün hayvanseverlerin hayal ettiği bir ortam. Çünkü biz hayvanseverler, kapalı kafes ve o soğuk fayansları sevmiyoruz. Patiliköy’de hayvanlar için ağaçlar, toprak, otomatik suluk, mamalıklar var ve bitme dertleri yok. Hayvanlar istedikleri gibi koşturuyor ve ağacın altında yatıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu sebeple belediye ile iş birliği içerisinde çalışmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz: “Gönüllülük esasıyla çalışmak için, hayvanları çok sevmek gerekiyor”

Bir başka gönüllü Mertcan Yılmaz ise, barınakta 2 aydır gönüllü olarak çalıştığını, gönüllülük esasıyla çalışmanın ilk kuralının hayvanları çok sevmekten geçtiğini belirterek, “Geldiğimizde hayvanların bakımlarını, mamaların ve suların temizliğini yapıyoruz. Keşke gönüllü sayısı daha çok olsa veya keşke buraya hiç gerek olmadan bütün hayvanlar özgür olsalar, ama elimizden geldiğince hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Normalde diğer belediyeler buna izin vermiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok çok iyi” dedi.