Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı toplantılarının üçüncü birleşimini 18 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantı, Büyükşehir Meclis Başkanvekili Ramazan Ayhan’ın başkanlığında saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Başkan Vekili Ayhan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni andı. Ayhan, "Bugün şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize saygı ve minnetle anıyor, mekanlarının cennet, makamlarının âli olmasını diliyoruz. Rabbim bir daha ülkemizin başına böyle savaşlar getirmesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Mecliste, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konuları görüşülerek karara bağlandı. Diğer gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.