Bursa’ya özgü değerleri markalaştırarak kent ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesindeki üreticileri coğrafi işaret tescil belgesi çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, HAGEL ve Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama boru dağıtımından sıvı gübre teminine, garantili alım desteğinden satış ve pazarlamaya kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerinin markalaşmasına da büyük önem veriyor. Yürüttüğü çalışmalarla Keles Kirazı için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Büyükşehir Belediyesi, Keles Sorgun Peyniri ve Keles Çörek Otu Yağı için de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Keles Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen coğrafi işaretli ürün tescil çalışmalarının bilinirliğinin artırılması ve öneminin anlatılması amacıyla eğitim programı düzenlendi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje toplantısına, kiraz, Sorgun peyniri, çörek otu ve çörek otu yağı üreticileri, hayvan yetiştiricileri, Keles bebek üretimi yapan işletmeler sahipleri, kooperatif üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve Keles Belediyesi personeli katıldı.

Eğitim programında ilk olarak çiftçilere, Bursa’nın coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı. Yapılan çalışmaların da anlatıldığı programda, coğrafi işaretli ürünlerin bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.