Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Kırkağaç Kapalı Pazaryeri’nde 2 bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu. Kırkağaçlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, oruçlar hep birlikte açıldı.

İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ve CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Ayhan Düzova eşleri ile birlikte katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği iftar öncesinde konuşan Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Büyükşehir Belediyesi’ne iftar programı nedeniyle teşekkür ederek, iki belediyenin uyum içinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Birlikte soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de yaptığı konuşmada, "Çok sevdiğim Kırkağaçlı hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. 11 ayın sultanı Ramazan; paylaşmanın, bölüşmenin, dayanışmanın, birlikte olmanın ayı. Bugün sizlerle birlikte soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz. Hepimizin tuttuğu oruçları, ibadetleri Allah inşallah kabul eder. İnşallah birliğimiz, bütünlüğümüz, bundan sonra da her zaman için devam eder. Hepinizin oruçları hayırlı olsun, ettiğiniz dualar yüce Rabbim tarafından kabul görsün" diye konuştu.

İftar, Karagöz-Hacivat oyunu ile renklendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca, kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.