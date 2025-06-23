Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla oluşacak muhtemel kokuların önüne geçmek ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla derelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Dereleri temiz akan, havası temiz olan bir Bursa hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına kentin dört bir tarafında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yürütülen dere temizliği işlemleri de hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından Nilüfer Çayı’nın Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 1675 metrelik kısmında kademeli olarak ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Dere yatağında temizlik ve ilaçlama faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler, dere çevresinde sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçebilmeyi hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha yaşanabilir bir kent hedefiyle çevre projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Doğayı ve su kaynaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını anlatan Başkan Bozbey, "Derelerimizin temiz akmasını, havamızın daha temiz olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek adına ekiplerimiz sahada temizlik çalışmalarını yürütüyor. Çocuklarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için hep birlikte doğamıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.