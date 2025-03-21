Her zamanki gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler, yalnız yaşayan yaşlılar ve yemek yapamayacak durumda olan diğer ihtiyaç sahiplerine iftar yemeklerini evlerine kadar ulaştırıyor.

Ramazan’ın manevi değerlerine sahip çıkarak toplumun her bireyine destek olma sorumluluğunu yerine getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığı, engelli bireyler, yalnız yaşayan yaşlılar ve yemek yapamayan diğer vatandaşlar için özel iftar menüleri hazırlıyor.

Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde BELTUR Genel Müdürlüğü personeli tarafından özenle hazırlanan iftar menüleri, her gün 600 ailenin adreslerine kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Belirlenen adreslere giden ekipler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın selamlarını ileterek, vatandaşlara iftar menülerini paket halinde teslim ediyor. Böylece vatandaşlar, iftarlarını huzur içinde açabiliyorlar. Evlerine servis edilen iftar menülerinden dolayı memnun kalan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Ramazan ayı boyunca sürecek bu hizmet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin her zamanki gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatlarıyla, Topçu Meydanı ve Hamarat Eller Mutfağında Halil İbrahim bereketiyle kurulan iftar çadırları, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.