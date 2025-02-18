Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin genelinde etkili olması beklenen kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak 18 ilçede alarm durumuna geçti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları üzerine yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağışlı havanın neden olabileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi ve aksaklıklara anında müdahale için 18 ilçede alarm durumuna geçti. Karla mücadele ve buzlanmaya karşı il genelinde 120 personel ve 103 iş makinesi görev yapacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beklenen yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele çalışmalarımız herhangi bir aksaklığa fırsat verilmeden yürütülecek. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekmektedir. Bu süreçte olumsuz durum yaşayanlar, Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi’mizin (TİKOM) Alo 153 hattını arayabilirler. Vatandaşlarımızın, yağışlı havalarda mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz."