Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ kapsamında ’Bağımlılıkla Mücadele’ konulu eğitim programı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi. İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi’nde düzenlenen programa, Osmangazi Belediyesi personeli ve Osmangazi Kent Konseyi üyeleri katıldı. Sosyolog Hülya Özkan Timur ve Uzman Sosyolog Raif Seyran Tuna tarafından verilen eğitimde, ’Bağımlılık nedir? Bağımlılık belirtileri nelerdir?’ soruları yanıt buldu. Tedavi yöntemlerinin konuşulduğu programda, bağımlılığın kişi üzerindeki ruhsal ve fiziksel etkileri de ele alındı.