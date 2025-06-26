Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım, bakım ve işaretleme çalışmaları, 13 ilçeyi kapsayan 4 bin 520 kilometrelik yol ağı üzerinde, gece ve gündüz sahada aktif olarak görev yapan ekiplerle aralıksız şekilde devam ediyor.

2025’in İlk 5 ayında 260 kilometrelik yol çizgisi tamamlandı

Karayolları işaretleme standartları doğrultusunda yapılan çalışmalar; yaya ve okul geçitleri, kasisler, yavaşlama uyarı işaretlemeleri, otopark düzenlemeleri, ofset taramalar ve yol çizgilerini kapsıyor. Bugün itibarıyla bin 852 yaya geçidi, 349 kasis ve 180 yavaşlama uyarısı olmak üzere toplam 2 bin 381 noktada yatay işaretleme uygulaması bulunuyor.

Bugüne kadar Muğla genelinde toplam 19 bin 60 noktada yatay işaretleme, 10 bin 825 kilometrelik yol çizgisi uygulaması gerçekleştirilerek trafik güvenliği artırıldı. Büyükşehir, 2025 yılının ilk beş ayında 401 farklı noktada çeşitli yatay işaretleme çalışması, 260 kilometrelik yol çizgi uygulaması gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir yapılan çalışmalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın trafik güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, daha güvenli ve daha düzenli bir ulaşım için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Büyükşehir Belediyemiz, il ve ilçe sınırları içindeki toplam 4 bin 520 kilometrelik kendi sorumluluğundaki yol ağında çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı sonuna kadar hedefimiz bin 500 kilometre yol çizgisi ve 2 bin noktada işaretleme çalışması yapmak. Sürücülere yön göstermek, trafik akışını düzenlemek ve kazaları önlemek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Ahmet Aras: "Güvenli Ulaşım İçin Kentimizin Her Köşesinde Çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da trafik güvenliğine verdikleri önemin altını çizerek şunları söyledi: "Ulaşım yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil; güvenli, düzenli ve herkes için erişilebilir bir yaşam hakkıdır. Bu anlayışla, kentimizin dört bir yanında yürüttüğümüz yol çizgi ve işaretleme çalışmalarını çok önemsiyoruz. Hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın trafikte kendini daha güvende hissetmesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Özellikle okullar, hastaneler ve yoğun yaya geçişlerinin olduğu alanlarda standartlara uygun işaretlemelerle kent trafiğini daha güvenli hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına uymaları ve bu emeğe sahip çıkmaları en büyük beklentimizdir"