İstanbul Büyükçekmece'de Dünya Sanat Günü, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, sanatçılara ve eserlerine yoğun ilgi gösterildi.

Büyükçekmece Belediyesi, Dünya Sanat Günü nedeniyle bir dizi kutlama programı gerçekleştirdi. Kutlama programına sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatseverde katıldı. Program kapsamında, çocuk korosu, piyano, bale, modern dans sunumları, canlı resim performansları sergilendi. Programda sergilenen performanslar sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Ozanoğlu, ' Bir tablo bir ezgi ya da bir dans, insanların duygularını ifade etmesinin en saf ve güçlü yollarından birisidir. Sanat sayesinde geçmişimizi anlar bugünümüzü anlamlandırır ve geleceğimizi hayal ederiz. Aynı zamanda sanat toplumların kültürel zenginliğini yansıtır. Geleneksel halk danslarımızdan modern sanat eserlerine kadar uzanan bu geniş yelpaze kimliğimizin ve ortak hafızamızın bir parçasıdır. Bugün sadece sanatı izleyen değil sanatı destekleyen üreten ve yaşatan bireyler olmanın önemini bir kez daha hatırlamalıyız. Çünkü sanat varsa umut vardır. Sanat varsa insanlık vardır. Bu anlamlı günde bizlere bu imkanı tanıyan ve Büyükçekmece'mizi bir sanat, kültür kenti haline getiren belediye başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün'e şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.