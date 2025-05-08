Büyükçekmece’de Dünya Pilates Günü renkli etkinliklerle kutlandı.

Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı’nda Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Eğitmeni Ceylan Sönmez’in rehberliğinde gerçekleşen pilates etkinliğine yoğun ilgi gösteren kadınlar, açık havada pilates yaparak hem keyifli vakit geçirdi hem de sporun faydalarını deneyimledi. Pilates etkinliğine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kadınlarla birlikte spor yaparak, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Başkan Akgün, herkesi Büyükçekmece’de spor yapmaya davet ederek, "Şu anda siz de ciddi bir vücut ile ilgili, zeka ile ilgili, kafa ile ilgili hem beyin jimnastiği yapıyorsunuz, hem vücudunuzu ısıtıp hareketleri çoğaltarak vücudunuzu terbiye ediyorsunuz. Beslenmenize bir disiplin getiriyorsunuz. Dostluklar kuruyorsunuz. Spor dostluktur, arkadaşlıktır, kardeşliktir. Örnek portre çiziyorsunuz. Hepinizi gönülden kutluyorum. Dünya Pilates Günü’nde bütün Büyükçekmece ailemi, 7’den 97’e herkesi Büyükçekmece meydanlarına, belediye meydanlarına, Cumhuriyet Meydanı’na, Kordonboyu’na, Büyük Atatürk Parkı’na, Kültürpark’a ve diğer parklara spor yapmaya davet ediyorum. Her branşta halkımıza spor eğitimini öğretmenlerimizle beraber yıllardan beri veriyoruz, vermeye devam ediyoruz" dedi.