Büyükçekmece Belediye Meclisi, mayıs ayı birinci oturumunda Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılma kararı aldı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin mayıs ayı birinci oturumu gerçekleşti. Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, "Belediyemizin Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması hususunun birlik tüzüğünün 5. maddesi (e) fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun (18/O) maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması" maddesi görüşüldü.

"Büyükçekmece Meclisi’nin, bu ilçenin küçük bir tavrıdır"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılmanın uluslararası bir mesele gibi görünse de hassasiyetler göz önünde bulundurularak gündeme getirildiğini belirterek, "Türk hassasiyetlerimize istinaden bu gündem maddesi önünüze gelmiştir. Bizim tavrımız şu olmalıdır; asla oradaki milletle Kazak ile, Özbek ile, Kırgız ile, Türkmen ile sorunumuz yok. Bunları yönetenlerle sorunumuz var. Bu nedenle Türkiye’yi terörist ülke, Türkiye’yi işgalci ülke gösteren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayıp, dökülen kanları yok sayıp, gidip Güney Kıbrıs’ı tanıyan bu 4 ülkenin siyasetçileri bu kararlarından geri dönesiye kadar biz onlarla her türlü bu tip bağlantılarımızı askıya alıyoruz. Bugün o birlikten çıkmak demek, biz o 4 devletin milletine karşı bir tavır sergiliyoruz demek değildir. O devletleri yöneten siyasilere karşı bir tavırdır. Yoksa asla Türk Cumhuriyetleri’ne söz söyletmeyiz. Bugünkü siyasiler yanlış yapmışlardır. Benim Hasan Akgün olarak görüşüm budur. Belediye başkanı ve meclis başkanı olarak görüşüm; geçici olarak bu birlikten çıkmamızdır. Yarın sabah geri aldıkları zaman haziran Meclisi’nde tekrar gelir. Büyükçekmece Meclisi’nin, bu ilçenin küçük bir tavrıdır. Türk askerini Kıbrıs’ta işgalci gösteren ve birkaç gün önce Türkiye’de her milliyetçi cepheyi, her milliyetçi arkadaşımızı, milli düşünceleri daha yoğun olan arkadaşlarımızı çok etkileyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayarak, Güney Kıbrıs’ı tanıyarak büyükelçi görevlendiren Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan devletlerinin, bu devleti yönetenlerin bu tavırları devam ettiği müddetçe Büyükçekmece Belediyesi olarak dahil olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden geçici olarak, onların bu yapmış olduğu eylem bitesiye kadar birlikten çekilme talebimizi oylarınıza sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı karşı çıktı, CHP oylarıyla kabul edildi

Cumhur İttifakı’nın Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılma kararına karşı çıkması üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Tarık Erdoğan, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olan ülkeler, bir Türk ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok saymışlardır. Türkiye’yi de orada işgalci olarak gördüklerini belirtmişlerdir bu hareketi yaparak. Biz de bu birlikte kalmak istemediğimizi belirtiyoruz, olayın özü budur" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama ile Büyükçekmece Belediyesi’nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması, CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.