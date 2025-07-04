Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Bilgin tarafından hazırlanan yapay zeka destekli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen "Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı" projesinin sözleşme imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, İstanbul Valisi Davut Gül, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, proje desteği almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Çok boyutlu bir atılıma imza attık"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde Yapay Zekâ Dönüşüm Programlarıyla; yapay zekâ teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını daha da yaygınlaştıracağız. Yerli ve özgün yeni yapay zekâ modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye’de hiper ölçek veri merkezlerinin kurulmasını hızlandıracağız" dedi.

Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; firmalarımızın yapay zekâ temelli teknolojileri üretim süreçlerine entegre ederek, katma değer üretme yönündeki gayretlerini desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılında ülkemizi küresel arenada hak ettiği konuma taşımak üzere var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki beş yıla dair yol haritası niteliğindeki 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 26 Mart’ta ilan edildi. Strateji Belgemiz doğrultusunda Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zekâ büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitümüz; bugüne kadar 2 trilyon tokenlik veri derledi. Titizlikle temizlediği 300 milyar tokenlik veri havuzunu, farklı mimariler üzerinde eğitti " vurgusu yaptı.

Uluslararası rekabet gücü artırılıyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise yapay zekânın günümüzün öne çıkan teknolojilerinden biri haline geldiğine vurgu yaparak ekonomik büyümeden toplumsal refaha kadar pek çok alanda yapay zekâ teknolojilerinin etkisini hızla artırdığına değindi. Prof. Dr. Orhan Aydın; "TÜBİTAK olarak ülkemizin yapay zekâ yetkinliğini ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizdeki altyapıyı güçlendirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının ihtiyaç duyduğu süper bilgisayar altyapılarının geliştirilmesi, yüksek performanslı bilişim imkanlarının artırılması ve yapay zekâya özel yazılımların yerli olarak üretilmesi için üniversitelerimize, sanayicilerimize ve ekosistemin diğer paydaşlarına destekler sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk kez uygulanacak bir sistem

Çalışmasının detayları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Metin Bilgin, bir sanayi inovasyonu olarak öne çıkan projede metal kesme testere makinelerinin yapay zeka ile daha akıllı hale getirileceğini belirtti. Mevcut sensör verilerinin anlık analiz edilerek operatöre rehberlik edecek kararlar üretebileceğini aktaran Doç. Dr. Metin Bilgin; "Geçmiş arıza kayıtları ve çözümlerle eğitilmiş açık kaynak büyük dil modeli (LLM) sayesinde kullanıcılar hem yazılı hem de sesli olarak sistemden üretken yanıtlar alabilecek. Tamamen çevrimdışı ve veri güvenliğini önceleyen yapıda geliştirilecek sistem, ilk kez testere makinelerinde sesli komut ve yanıt özelliğini HMI ekranlara entegre edebilecek. Bu sayede operatör, karşılaştığı sorunlara hızla çözüm bulabilecek. Kestirimci bakım ve arıza önleme süreçleri de yapay zekâ destekli hale getirilecek" ifadelerini kullandı. Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen projede; BUÜ, İletişim Bilgisayar Yazılım Sistemleri ve Beka-Mak Makine Sanayi firmalarının işbirliği bulunduğuna işaret etti.

Rektör’den tebrik

İstanbul’da gerçekleştirilen sözleşme imza törenine proje ortaklarıyla birlikte katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, çalışmayı yürüten Doç. Dr. Metin Bilgin’i makamında ağırladı. Özverili çalışması ve başarısından ötürü akademisyeni tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Bir araştırma üniversitesi olarak nitelikli bilimsel faaliyetlerde bulunan tüm hocalarımıza müteşekkiriz. Üniversitemizin mevcut konumunun çok daha yukarılara çıkarılması noktasında yoğun bir mesai harcıyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra TÜBİTAK tarafından da destek almaya hak kazanan değerli bir projenin üniversitemize kazandırılmasına vesile olan hocamız Doç. Dr. Metin Bilgin’e ve proje paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.