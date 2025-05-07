Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde baharın gelişini kutladı. Ateş yakıp üstünden atlayan gençler; ok atma yarışması, halk dansları ve müzik yayınlarıyla keyif dolu bir gün geçirdi.

Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından organize edilen Hıdırellez şenliğine akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de büyük bir ilgi gösterdi. TÜDAM bahçesinde yapılan etkinliğin açılış töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı da hazır bulundu.

Rektörden birlik ve beraberlik vurgusu

Öğrenci topluluklarının kurduğu stantları gezen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz törende yaptığı konuşmasında; "Birlik ve beraberliğimize katkı yapan böylesi faaliyetler öğrenciler açısından önemli olduğu gibi bizim için de büyük bir kıymet arz ediyor. TÜDAM başlangıçtan itibaren canlı bir yuva işlevi görüyor. Fatih hocamızla da önemli bir ivme kazandı. Bundan dolayı da son derece memnunuz. Etkinlikte öğrencilerimizle ve personelimizle buluşuyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz aylarda nevruzu kutlamıştık. Bugün de Hıdırellez’i karşılıyoruz. Bu kıymetli etkinliği düzenleyen ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk Dünyası Bilgi Yarışması ödülleri dağıtıldı

Organizasyona ev sahipliği yapan TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Gürses ise Hıdırellez’in de nevruz gibi bahar başlangıcında gerçekleştirilen geleneksel bir şenlik olduğuna işaret ederek; "Türk dünyasında çok sayıda birliğimize vesile olan önemli günler var. Hıdırellez de o günlerden bir tanesi. Üniversitemizin öğrenci topluluklarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve üniversitemizin desteğiyle bu programı gerçekleştirdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Türk Dünyası Bilgi Yarışması’nın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Türk dünyasına ilişkin gençlerin ilgisini çekmek ve bilgi düzeyini arttırmak adına düzenlediğimiz bilgi yarışması ödül töreniyle bu programa başlıyoruz. Akşama kadar çeşitli etkinliklerle gençler burada beraber olacaklar. Bize bu imkanları sağlayan başta Rektörlüğümüz olmak üzere herkese teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

Türk Dünyası Bilgi Yarışması’nda dereceye girenlere hediyelerinin takdim edildiği etkinlikte güneşin batmasına yakın Hıdırellez ateşi yakıldı. Yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme oyunlarının oynandığı programda Bursa Kılıç Kalkan Ekibi de keyifli bir gösteri yaptı. Program, Türk Otağı’ndaki "Kendin Çal, Kendin Söyle" etkinliğinin ardından sona erdi.