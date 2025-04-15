Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktorantı Ceren İplikçi BUÜ 50. yıl ve Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün 35. yılı etkinlikleri ile ilgili bilgiler verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi 50. yıl ve Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün 35. yıl etkinlikleri 19 Nisan’da Merinos A.K.K.M. Yıldırım Salon’da yapılacak. Etkinliğin ardından da ödül plaket takdim töreni gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de katılacağı ‘Felsefeye Dönüş’ etkinliğinde Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Kadir Çüçen konuşmacı olarak yer alacak.

"Toplumun felsefeye ihtiyacı var"

Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktorantı Ceren İplikçi ‘Felsefeye Dönüş’ etkinliğinin amacından bahsederek "Bu etkinlikle özellikle Bursa’da senede birkaç sefer gerçekleştirip felsefeyi akademiden, profesyonel alandan dışarı çıkartıp, sokağa düşürmeden ama sokakla birleştirme çabasındayım. Felsefeyi okullarla, liderlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle, gençlerle birlikte topluma yaymak istiyoruz. Bu, UNESCO’nun 1980 yılından beri üzerine basa basa durduğu bir konu. Toplumun felsefeye, özellikle de felsefi düşünceye ihtiyacı var. Çünkü felsefi düşünceye sahip bir insan doğru bildiği her şeye eleştirel bakış açısıyla bakar ve gözden geçirir. Ve böylece, bazı şeyler değişmeye başlar. Biz de işte felsefeyi toplumla, topluluklarla buluşturma çabasındaki kişileriz" şeklinde konuştu.