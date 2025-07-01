Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından geleneksel hale getirilen "Her Ayın Başarılı Akademisyenlerine Teşekkür Töreni" beşinci kez düzenlendi.

Üniversitenin akademik performansını gözler önüne seren buluşmada, geçtiğimiz ay önemli başarılara imza atan 92 akademisyene belgeleri takdim edildi. Toplantıda, özellikle Q1 yayın sayısındaki artış ve araştırma üniversitesi olarak hedeflenen noktaya ulaşmak için atılan kararlı adımlara vurgu yapıldı.

"Üniversitemiz dinamizm kazandı, hedefimiz daha iyisi"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, buluşmaya katılan akademisyen sayısındaki artışın ve bilimsel çıktılardaki yükselişin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Aylık Q1 yayın sayısının 16-20 bandındayken, bu ay 29’a yükseldiğine işaret eden Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; "Bu durum, üniversitenin bir dinamizm kazandığını veya refleksinin oluştuğunu gösteriyor. Böylesi toplantıların ana amacı, araştırma üniversiteleri yarışında BUÜ’yü üst sıralara taşımaktır. Bu sene Eylül ayında 2024 verileriyle değerlendirme olacak. Yani 2025’te biz daha iyi olacağız. Bunun işaretleri göründüğü için de gerçekten memnunuz" şeklinde konuştu. Kırıştıoğlu ayrıca, bu buluşmaların üretken ekiplerin birbiriyle tanışmasına imkan sağladığını ve kümülatif fayda sağlayacağını dile getirdi.

"Başarılarımızın çeşitliliği ve takibi çok önemli"

Akademik çalışmaların hem sayısını hem de niteliğini artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirten BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise özellikle Q1 yayın yapan, dış kaynaklı bir projesi onaylanan ve bir FSMH’si (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı) tescil edilen akademisyenleri bu platformda ağırladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Esra Karaca, YÖK’ün araştırma üniversiteleri için belirlediği göstergeleri baz aldıklarını ve bu kriterlerin son derece önemli olduğunu vurguladı. Başarıların nasıl takip edildiği konusunda da bilgi veren Karaca; "Q1 yayınları WOS’tan ve Avesis’ten takip ediyoruz. WOS’ta basım tarihini baz alıyoruz ve bir önceki ayda basılmış olma şartını önceliyoruz. Volume ve Issue almış olan yayınları alıyoruz" dedi. Dış kaynaklı projelerin Strateji Daire Başkanlığındaki bütçe açılışları üzerinden, FSMH’lerin ise Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden takip edildiğini belirten Karaca, bu ay 92 başarılı akademisyeni davet ettiklerini sözlerine ekledi.