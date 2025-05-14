Türkiye’de 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 50. yıl kutlamaları çerçevesinde anlamlı bir spor etkinliği düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( BUKAM) tarafından organize edilen "Aileler Yarışıyor" temalı Oryantiring Bayrak Yarışı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve öğrenci topluluklarının desteğiyle gerçekleşti.

Programın içeriği ve hedeflerine yönelik açıklamada bulunan BUKAM Müdürü Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, üniversitenin 50. yıl kutlamalarını toplumsal farkındalık oluşturan sosyal ve sportif faaliyetlerle taçlandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte aile bireylerinden oluşan takımlar kıyasıya yarıştı. Üniversite yerleşkesinde düzenlenen ve 200 kişinin katıldığı yarışta, katılımcılar harita yardımıyla belirlenen hedef noktalarını en kısa sürede bulmak için mücadele etti. Yarış sonunda dereceye giren ailelere BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve öğretim üyeleri tarafından ödüller takdim edilirken, tüm katılımcılara katılım madalyası verildi.