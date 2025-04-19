TFF 3. Lig’in 29. haftasında yarın Bornova 1877 takımını konuk edecek olan Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, sahasında Bornova 1877 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde tempolu koşular yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Timsah, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.