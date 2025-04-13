TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hakemler: Şevket Teker, Levent Yeşilyurt, Halil Aslandağ

Artvin Hopaspor: Oğuzhan Yeşilyurt, Ali Fırat Okur, Hüseyincan Kırıkcı, Halil Emre Yiğit, Ender Aygören, Enes Yılmaz (Devrim Deniz Kutanis dk. 90+1), Çayan Poshoroğlu (Bartu Albay dk. 75), İdris Güneş, Serkan Sözmen (Oktay Bala dk. 75), Bilal Musa Şentürk (Kürşat Türkeş Küçük dk. 86), Alperen Gündoğdu (Şevki Çınar dk. 86)

Teknik Direktör: Ertürk Koray Balcıoğlu

Bursaspor: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak, Abdullah Tazgel (Hamza Gür dk. 46), Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun (Muhammet Demir dk. 78), Ahmet İlhan Özek (İlhan Depe dk. 46), Mücahit Can Akçay (Furkan Özyapı dk. 74)

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Goller: Alperen Gündoğdu (dk. 27) (Artvin Hopaspor), Furkan Sakı (dk. 43), Muhammet Demir (dk. 83) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Çayan Poshoroğlu, Ali Fırat Okur (Artvin Hopaspor)