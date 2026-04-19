Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta kala sahasında Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma dev ekranlarda takip edilirken, taraftarlar şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Millet Bahçesi ve Hüdavendigar Kent Parkı'nda toplanan Bursaspor taraftarları, maçı hep birlikte izleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ellerinde yeşil-beyaz bayraklarla meydanları dolduran taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan acı kayıplar nedeniyle Bursaspor taraftarları, aldıkları ortak kararla hem stadyum içinde hem de kent genelinde kutlamaları minimum seviyede tutarak şampiyonluk sevincini daha sade bir şekilde yaşadı.

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu tarihi maçta Bursaspor 1. Lig biletini kaptı.