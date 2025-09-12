13 Eylül Cumartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak Bursaspor-Arnavutköy Belediyesi FSK maçı biletleri satışa sunuldu.

Bursaspor’un 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynayacağı Arnavutköy Belediyesi FSK karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 350 TL, Batı (VIP) Tribünleri: 1200 TL şeklinde açıklandı.

Bilet satışları passo.com.tr, Passo Mobil Uygulaması ve Stadyum Ana Bilet Gişesi üzerinden yapılacak. Passo platformundan kişi başı en fazla 2 bilet alınabilecek. Gişe satışlarının ise yalnızca nakit olarak yapılacağı bildirildi.

Yeşil beyazlıların ligde oynadığı ilk 3 maçı da kazanarak 9 puanda, rakip Arnavutköy Belediyesi’nin ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.