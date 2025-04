Bursa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı 2. meclis oturumunda belediyeye ait şirketlerin kar-zarar bilançosu açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Hasçelik sunum yaptı. Hasçelik’in sunumunda Bursa Büyükşehir Belediyesi 2024 Faaliyet raporunda belediyeye ait şirketlerin kar-zarar tablosu ortaya çıktı, toplam borcun 10 milyar 124 milyon 62 bin 970 TL olduğunu açıkladı.

2024 yılı faaliyet raporunun sunulmasının ardından Başkan Bozbey, "2024 yılı baharında yeşil Bursa hedefiyle göreve geldik. Mali kaynaklarımızı etkin kullanarak sürdürülebilir bir idare oluşturmayı amaçladık. Mevcut süreçlerin rezervesine öncelik verdik. Kentimize kazandırdığımız uzun vadeli projelerin alt yapısını oluşturduk. Kentimizin geleceğini şekillendirecek Planlama Ajansını kurduk. Çiftçilerimizin yanında olduk. Dezavantajları hemşehrilerimize maddi destek vererek yaşam kalitesini artıracak adımlar attık. Afet yönetimi ve dayanıklılık çalışmaları, kültürel etkinliklerle Bursa’yı daha ileriye taşımayı önceledik. Her bir vatandaşa eşit hizmet sağlamak için geniş bir çerçevede çalışmalarımızı yürüttük. 2024 yılında en büyük gücümüzün halkımız olduğunu belirtmek istiyorum. Kentimizin her bir ferdini yönetime dahil ettik. Ortak akıl bizi her alanda ileriye taşıyacaktır. Geleceğe yeşil bir Bursa bırakma çalışmalarımızın meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum. Aldığımız kararlar için meclis üyelerine teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

AK Parti Meclis Üyesi Sinan Karaman, Bozbey’in açıklamalarının ardından söz aldı. Mevcut durumu eleştiren Karaman, "Kar eden şirketlerin neredeyse tamamı yani sekiz şirketin altı tanesi zararda. İki tanesi karda, biri BESAŞ, bir tanesi de BURKENT olmak üzere bu şirketlerden enflasyon oranında baktığımızda bir önceki seneye göre sabit olduğu gözüküyor. O yüzden ben bu tabloya baktığımızda Başkan Bey’in yönetim kurulu arkadaşlarını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya burada bir sıkıntı var ya da liyakat anlamında bir sıkıntı var. Genel sekreter sunumu da var ve biz bu şirketlerin zarar etmemesi gerektiğini, her anlamda bizim komisyonlarda bu şirketlere destek verdiğimizi Cumhur İttifakı olarak beyan ediyorum. Aynı zamanda da bu şirketler bu zararı hangi mantıkla açıklamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.